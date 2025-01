Palmeiras apresenta Sportingbet e camisa que pode valer R$ 200 milhões

Há quem diga que o Palmeiras pagou pelo contrato assinado numa época em que a Crefisa pagava mais do que o restante do mercado e isto deixou o acordo defasado. Há outra leitura, importante de se dizer: havia um contrato assinado.

Apesar do óbvio conflito de interesses no fato de Leila Pereira presidir o clube e a patrocinadora, a assinatura do acordo fez o Palmeiras receber mais do que o mercado pagava por um período e a defasagem era o ônus de se haver feito um acordo longo, que oferecia garantia e não foi descumprido.

Com a soma dos acordos e sem contabilizar eventuais bônus, a camiseta do Palmeiras pode chegar a valer R$ 200 milhões, levando em consideração os R$ 100 milhões da Sportingbet, os R$ 11 milhões da Sil Fios e Cabos Elétricos, que patrocinarão as mangas, Também subiu o preço pago pela Puma, fornecedora de material esportivo, de R$ 40 milhões para R$ 50 milhões.

Se alcançar o valor pretendido (R$ 200 milhões), a camisa palmeirense valerá R$ 80 milhões a mais do que nos acordos anteriores.