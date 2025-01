Dudu sempre entrará no Palmeiras pela porta da frente

O atacante pediu para ser negociado no meio do ano com o Cruzeiro. Pode ter sido um erro. Mas voltou atrás e decidiu ficar. Ao sair, pela porta da frente, como 15o jogador com mais atuações pelo clube (462) e 23o com mais gols (88), o jogador com mais títulos com a camisa alviverde, abaixo apenas de Ademir da Guia, Dudu deixou sua marca.

Se o Palmeiras deixou de arrecadar milhões, foi porque sua diretoria decidiu abrir mão de qualquer restituição. Em dezembro de 2022, a multa de rescisão de Dudu era divulgada pelos jornais em R$ 318 milhões. Em julho do ano passado, o Cruzeiro se dispôs a pagar US$ 4 milhões. (R$ 22,5 milhões).

Dudu saiu de graça, porque a direção palmeirense entendeu que deveria ser assim. Era justo mesmo, sendo um prêmio a quem foi símbolo da reconstrução de um clube gigante.

Só quem não se lembra dos gols de Dudu contra o Santos na final da Copa do Brasil de 2015... Não foi só Fernando Prass. Foi Dudu, dois gols nos 2 x 1 contra o Santos, no primeiro título no Allianz Parque.

Dudu pode voltar sempre. A porta da frente do Parque Antarctica sempre será aberta pela torcida.