Fluminense manterá Jhon Arias e só cogita venda para o exterior

Não se descarta ouvir propostas que apareçam do exterior, como aconteceu no ano passado quando Arias esteve próximo de negociação com o Galatasaray, da Turquia, e Zenit, da Rússia.

No Fluminense, há a quase certeza de que haverá novas investidas da Europa. Provavelmente maiores do que o Palmeiras pode oferecer.

A expectativa é por propostas para a janela janela europeia do início de ano, que termina em 3 de janeiro, ou, mais provavelmente, na janela do meio do ano.

Não será fácil segurar o jogador para o mercado internacional no meio do ano.

Para o Brasil, o Fluminense não pretende vender.