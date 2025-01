O maior jejum do Vasco e o tempo em que Dondon jogava no Andarahy

Não sou supersticioso, porque dá azar...

Mas há de se lembrar da praga de Arubinha, ponta esquerda do Andarahy.

Sabe a canção: "No tempo em que Dondon jogava no Andarahy... No tempo em que Dondon jogava no Andarahy!"

Composição de Ney Lopes, popularizada na voz de Dudu Nobre, refere-se ao centro-médio que jogou com Arubinha, ponta-esquerda, no Andarahy.

Em 29 de dezembro de 1937, o Vasco era campeão carioca do ano anterior e goleou o Andarahy, de Dondon e Arubinha, por 12 x 0, nas Laranjeiras.

Segundo crônica de Mario Filho, publicada em 1957, Arubinha ajoelhou-se, olhou para cima, "e em cima estava o céu", e disse: "Se há um Deus no Céu, o Vasco há de passar doze anos sem ser campeão."