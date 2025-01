Parabéns, Fernanda Torres! E ao Brasil que jogava bola na Favela do Pinto

É incrível que tanta gente não saiba quem foi Rubens Paiva e sua luta pela Democracia desde o primeiro dia, o 1o de abril de 1964, quando manifestou-se em Brasília contra o golpe militar e, por isso, foi mandado ao exilio na Iugoslávia e França.

Uma passagem do livro "Ainda Estou Aqui" mistura a tragédia da ditadura e dos desaparecidos, com uma realidade ainda presente no Brasil de hoje. Marcelo Rubens Paiva jogava bola com os meninos moradores da favela da Praia do Pinto. Num dia de 1969, os meninos apareceram em sua casa, no Leblon, sujos pela fumaça do incêndio que tomou toda a comunidade.

A Favela da Praia do Pinto existia onde hoje está o condomínio Selva de Pedra, no Leblon. Foi incendiada e, durante cinco dias de incêncio, os moradores reclamaram a ausência de socorro do Corpo de Bombeiros.

O incêndio pode ser sido proposital (pode?). A descoupação era parte do plano governamental de retirada da população de baixa renda da zona sul para as comunidades Cidade de Deus e Vila Kennedy, na zona oeste.

Aos 70 anos, conta Marcelo Rubens Paiva em seu livro "Ainda Estou Aqui", Eunice decidiu voltar a morar no Rio e no Leblon Comprou um apartamento no 17o andar, no condomínio Selva de Pedra, nomeado assim em referência à novela de Janete Clair, de 1972. Foi morar justamente onde viviam os meninos que jogavam bola, muitas vezes, com Marcelo Rubens Paiva.

O autor escreve: "Justamente no condomínio em que praticamente só morava milico, construídos sobre os escombros da favela do Pinto, incendiada em 1969. Imaginei encontrar majores e capitães na reserva pelos elevadores. Imaginei que se cumprimentariam com educação. Sim, foi o que aconteceu."