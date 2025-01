Desmanche do Botafogo não tem relação com SAFs, e sim com Multi Clubes

O Botafogo poderia passar por experiência semelhante sendo ou não sendo SAF.

Três das negociações do Botafogo têm relação com outro fenômeno recente do futebol brasileiro, não as SAFs, mas as sociedades denominadas multi clubs ownerships (MCO).

O Botafogo pertence ao grupo Eagle, de John Textor, sócio também do Lyon, Crystal Palace e Molenbeek. As transferências de Luiz Henrique, Almada e Adryelson têm relação com o Lyon.

No caso de Luiz Henrique, independentemente de salvar ou não as contas do clube francês, motiva a transferência a cláusula contratual que permite ao atacante transferir-se para o Lyon durante a vigência de seu contrato de cinco anos.

SAFs, no Brasil, SADs, em Portugal e Espanha onde são chamadas de Sociedad Anónima Deportiva, compram, vendem, têm sucessos e fracassos. O Atlético de Madri comprou João Félix por 126 milhões de euros e vendeu ao Chelsea por 57.

O fenômeno que precisará ser disciplinado pela Fifa é o das Multi Clubs Ownerships.