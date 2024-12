Botafogo pode ser primeiro campeão brasileiro a perder técnico e diretor

Saída de Artur Jorge do Botafogo é iminente. Apenas pela falta de valorização do técnico campeão brasileiro e da Libertadores. Mudar este curso depende de John Textor. Apenas dele.

O futebol brasileiro já viu campeão do ano anterior desmilinguir no ano seguinte. O Corinthians, de 2015, perdeu Renato Augusto, Jádson, Edu Dracena, Malcolm, Ralf, Vágner Love e Gil saírem em janeiro de 2016, um mês depois do título. Mas manteve Tite e o diretor de futebol. O Palmeiras, campeão de 2016, perdeu Cuca, mas manteve Alexandre Mattos. O Flamengo de 2019 perdeu Jorge Jesus, mas só seis meses depois, em meio à pandemia.

O Botafogo já perdeu seu diretor-executivo, Pedro Martins, para ser CEO do Santos. Fez contra proposta, tentou manter seu executivo, mas Martins estava disposto a aceitar a oferta santista, como este blog informou De Primeira, uma semana atrás.