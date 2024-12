Paulinho no Palmeiras será segundo maior negócio da história do Brasil

Paulinho jogará pelo Palmeiras. O negócio não está assinado, mas encaminhado, por R$ 113,5 milhões, equivalentes aos 18 milhões de euros pedidos pelo Atlético. Gabriel Menino e Patrick vão para a Cidade do Galo e o Palmeiras mantém porcentagem de Menino para negócios futuros. Provavelmente 40%.

O valor de R$ 113,5 milhões representa a segunda maior contratação da história do Brasil, abaixo apenas de Almada. Ao trocar o Atlanta United pelo Botafogo, o meia campeão mundial pela Argentina custou R$ 137 milhões. Em terceiro lugar, Alcaraz, na saída do Southampton para o Flamengo, por R$ 110 milhões.

O acordo iminente confirma a inflação do mercado brasileiro nos últimos dois anos. Se a assinatura do contrato acontecer antes do dia 31, as quatro maiores contratações da história do Brasil terão acontecido no ano de 2024: Almada (R$ 137 milhões), Paulinho (R$ 113,5 milhões), Alcaraz (R$ 110 milhões) e Luiz Henrique (R$ 106 milhões).