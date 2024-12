Palmeiras tenta realizar sonhos antigos de Abel Ferreira

No início de 2023, casamento do ex-gerente de futebol do Palmeiras Cícero de Souza, Abel Ferreira se aproximou do então diretor-executivo do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano. Confessou: "Tu contrataste o único jogador que eu queria".

Referia-se a Paulinho, atacante que retornava ao Brasil para defender o Galo, depois de quatro temporadas no Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, houve relatos dentro do gramado do Allianz Parque, de Leila Pereira conversando com o volante Martinelli.