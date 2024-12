Campeão pelo São Paulo em 2024, Carpini diz: 'Vou trabalhar na Europa!'

Por isso, foi contratado pelo São Paulo, ganhou a Supercopa, suportou enquanto pôde a pressão pela escalação de James Rodriguez.

Houve quem atribuísse a Carpini o fiasco do colombiano. Dez meses depois, no Rayo Vallecano, o fracasso é de James.

Assumiu o Vitória na sexta rodada do Brasileirão, na zona de rebaixamento, com apenas um ponto. Com Carpini, o Vitória somou 46 de seus 47 pontos e terminou em 11º lugar, classificado para a Copa Sul-Americana. Empatou com o Botafogo, campeão, no Nílton Santos, venceu o Palmeiras, vice, no Allianz Parque.

Que vitória!

A maior que pretende não é essa:

"Eu quero e posso trabalhar na Europa. Itália, Espanha, Inglaterra. Eu pretendo!"