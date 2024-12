Votos em eleições das maiores torcidas não lota menor estádio da Série A

Os votos para eleger os cinco presidentes dos clubes das maiores torcidas do Brasil, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco, não lota nem sequer o menor estádio da Série A, o Antonio Accioly, do Atlético Goianiense. Em Goiânia, há 12,5 mil lugares. A soma dos votos em Luís Eduardo Baptista, eleito no Flamengo com 1731 votos, Augusto Melo (2211), Leila Pereira (2295), Pedrinho (3372) e Julio Casares (194) chega a 9.803.

A soma dos eleitores de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco alcança 16.625. O segundo menor estádio da Série A, o Nabi Abi Chedid, tem 17 mil lugares.

A média de público do Brasileirão alcançou 26 mil espectadores pelo segundo ano seguido.