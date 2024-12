Vinicius Júnior dá gol e assistência, mas Real Madrid não sai de repescagem

O melhor em campo foi Bellingham, autor do gol da vitória, passe do brasileiro.

Apesar do brilho do brasileiro no retorno de sua lesão, após dezesseis dias de sua lesão contra o Leganés, o Real Madrid subiu seis posições, mas não sai da zona de repescagem para disputar os 1/16 de finais da Champions League.

Apenas os oito primeiros vão diretamente para as oitavas de final. O Real Madrid melhorou sua classificação. Mas precisa subir muito nos dois últimos jogos, contra Salzburg e Brest, nas duas últimas rodadas, para se classificar diretamente.