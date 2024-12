Mundial de Clubes dá grupos bons e cruzamentos terríveis para brasileiros

Era uma brincadeira com o fato de o PSG ter recebido a pior tabela da fase de liga da Champions League, o que representa estar em 25º lugar, o único dos gigantes, neste momento, fora dos mata-matas.

E o Botafogo caiu mesmo no grupo do Paris Saint-Germain e do Atlético de Madrid...

Tirando o recém-empossado campeão da Libertadores, o Botafogo, todos os demais brasileiros tiveram sorte nos grupos da primeira fase. O Palmeiras terá adversários equilibrados, nenhum papão, chance de ser o vencedor da chave contra Porto, Al Ahly do Egito e Inter Miami.

O Flamengo enfrentará o Chelsea, em evolução, vice-líder do Campeonato Inglês, mas em crise nos últimos anos. Também o León, do México, para quem perdeu na Libertadores 2014, e o Esperance, da Tunísia.

O Fluminense jogará contra o Borussia Dortmund, quarto colocado da fase de liga da Champions, mas irregular no Campeonato Alemão, Ulsan, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Todos têm boas chances de avançar em primeiro ou segundo lugar em suas chaves. Depois, confrontos contra rivais duríssimos.