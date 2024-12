Fabinho Soldado e Fred Luz têm importância para Corinthians na Libertadores

Quem dirigirá o dia a dia das finanças será um grupo de notáveis corintianos. No Parque São Jorge, a expressão parece uma antítese.

O plano de recuperação financeira já está em prática com a entrada no Regime Centralizado de Execuções. Se o projeto fracassar pelas mãos dos notáveis do Parque São Jorge, esta antítese, ninguém eximirá o consultor de culpa.

No Corinthians, o acesso a alguns contratos não é simples. Os das divisões de base, por exemplo. Na Fazendinha, sempre que alguém tenta compreender por que é a base que mais contrata e menos revela, a estratégia de fuga passa por uma frase: "Vamos começar pelo macro!"

Não há notáveis no departamento financeiro do Corinthians. No Centro de Treinamento, há: Fabinho Soldado.

Se o clube sofre para corrigir seus problemas econômicos, se a política atrapalha a reorganização da dívida, o departamento de futebol acertou muito mais do que errou no segundo semestre. O mercado de janeiro foi trágico, contratações de Hugo, Coronado, Felix Torres, Pedro Raul, Pedro Henrique...

Desde que Fabinho Soldado passou a ser o responsável pelas escolhas e compras, chegaram Hugo Souza, André Ramalho, Carrillo, Memphis Depay, todos titulares. Charles e José Martínez não começam partidas, mas foram úteis. Erro, talvez Hector Hernández. Mas machucou-se.