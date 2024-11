Botafogo é melhor em técnica e estratégia e se aproxima do título

O gol sul, normalmente mais hostil, cantou mais do que o norte, empurrado para o meio do campo por causa do espetáculo musical desta quarta-feira. O Palmeiras até começou a partida bem. Pressão na saída de jogo e três finalizações nos primeiros dez minutos.

Nada com muito perigo.

Eis o ponto. As bolas perdidas no ataque se transformaram rapidamente em contra-ataques com jogadas em que a bola parecia grudar nos pés dos quatro atacantes botafoguenses. Especialmente de Savarino, o melhor em campo.

Foi quem conquistou o primeiro escanteio, concedido por Gustavo Gómez. Deste nasceu o segundo, cobrado curto, jogada ensaiada que resultou no gol de Gregore.

López voltou no intervalo no lugar de Felipe Ânderson, opaco. Seguiu o ritmo. Nenhum brilho e um gol perdido em jogada que poderia prosseguri até a grande área e preferiu chutar da intermediária, na mão de John.

Savarino destruía, Almada era seu coadjuvante e, em novo escanteio, Marcos Rocha encostou em Igor Jesus, que se jogou. Não pareceu para cartão vermelho, mas o VAR chamou e Wilton Pereira Sampaio expulsou. Logo depois, mérito botafoguense e gol de Savarino, disparadamente o melhor em campo.