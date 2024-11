Movimento legítimo de jogadores do Corinthians não é segunda Democracia

A manifestação dos jogadores por razões particulares destoa completamente do que foi o movimento Democracia Corinthiana, quando havia votações pelas questões importantes e alguns dos atletas, como Sócrates, Casagrande e Wladimir, manifestavam-se sobre questões sociais do país, como a campanha das Diretas Já.

Há, sim, dúvidas sobre as razões para o impedimento de Augusto Melo, enquanto não houver provas contundentes de corrupção, embora existam indícios, como o envolvimento de laranja no contrato de patrocínio da Vai de Bet, no primeiro semestre. O impeachment é um movimento político.

É por isso que haverá a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. Para que os conselhos sejam convidados a entender o problema e votar pelo impedimento, ou não. Evidentemente, haverá comprometimento do planejamento para 2025.

Se há prova de corrupção, tem de cair, independentemente de haver salário em dia e melhora da estrutura.

Isto, sim, é parte do processo democrático.

Se não há prova de corrupção, o impeachment será político e pode atrapalhar 2025.