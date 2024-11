Botafogo e Palmeiras pela liderança. Informações e palpites do PVC

O Botafogo será líder se vencer o Vitória ou se o Palmeiras empatar. Se o Palmeiras vencer e o Botafogo empatar, o time de Abel Ferreira assume a liderança pela primeira vez na temporada, um jogo antes do confronto direto. Não é apenas esta a atração da rodada. O São Paulo precisa ganhar do Atlético pensando em Libertadores, mesmo caso do Bahia contra o Athletico Paranaense, no domingo.

A rodada se fecha com três partidas na terça-feira e uma na quarta, mas este será assunto para os próximos dias. Nesta edição, informações e palpites para os jogos de sábado e domingo. Sem arbitragem completa, protesto contra a eterna crise do site da CBF que não consegue divulgar com cuidado as escalas completas.

ATLÉTICO GOIANIENSE x PALMEIRAS