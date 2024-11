Cruzeiro chega à sua maior decisão, a de virar sua própria história

Desta vez, avisará a América do Sul que está de volta.

A final da Copa Sul-Americana, contra o Racing, não será fácil. O Racing tem o melhor ataque, a melhor campanha.

O Cruzeiro teve só duas vitórias em dez jogos sob o comando de Fernando Diniz.

Para a Nação Azul, é a reconstrução. Da maior crise instsitucional de qualquer clube brasileiro para uma possível plataforma de relançamento, como foi com a Supercopa de 1991.

Naquela época, o Cruzeiro não vencia nenhum torneio nacional, ou internacional, havia 15 anos. Desde a Libertadores de 1976. Ganhar do River Plate a decisão da Supercopa Libertadores de 1991 serviu como início de uma era de glórias, com Supercopa 1992, Copa do Brasil 1993 e 1996, Libertadores 1997, Copa do Brasil 2000, Brasileirão 2003 e assim por diante.

A Supercopa de 1992, numa final incrível contra o... Racing!