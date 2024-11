Flamengo de Filipe Luís e das variações táticas é campeão da Copa do Brasil

O Flamengo é campeão da Copa do Brasil pela quinta vez, com estratégia de Filipe Luís, resistência de sua defesa e chances de vencer fora de casa em contra-ataques bem montados. Houve momentos do jogo contra o Atlético em que o rubro-negro precisou resistir. Gabriel Milito planejou e executou a pressão contra o Galo, com cinco homens na última linha de ataque, Scarpa pela direita, Arana pela esquerda, Paulinho, Hulk e Zaracho por dentro.

Mesmo superior em parte do jogo, o Galo abusou dos cruzamentos. Foram 38, só nove certos. Correu riscos em boas oportunidades de Gabigol e De Arrascaeta, no primeiro tempo, grandes chances de Michael e Bruno Henrique no segundo tempo. Apesar do predomínio de posse de bola do Atlético, o Flamengo pôde vencer e esbarrou na grande atuação do goleiro Éverson, do Atlético. Alex Sandro teve chance clara.

Até que Plata, aos 37 do segundo tempo, puxou contra-ataque e tocou na saída de Everson. O gol do título na casa do Atlético, na primeira decisão da Arena MRV. Suprema tristeza para a torcida do Atlético, grande rival do Flamengo.