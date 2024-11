Atlético muda prioridade em casa e troca marcação individual por amplitude

Os retornos de Zaracho e Bernard devem dar a Milito a opção de escolha entre a versão do primeiro semestre, com o argentino, ou do segundo, antes da lesão de Bernard.

A mais bem sucedida foi com Zaracho, na fase de grupos da Libertadores.

O Flamengo não tem demonstrado obsessão pela posse de bola e pode vencer como visitante mesmo com 40 a 45% de tempo com troca de passes. O cenário provável da final da Copa do Brasil é o Atlético empurrando o Flamengo para trás com cinco homens na última linha de ataque. Filipe Luís terá trabalho para compensar essa inferioridade numérica provável, com cinco atleticanos contra os quatro defensores rubro-negros.

Não, técnico não tem controle remotou ou joystick e o duelo será dos jogadores. Mas exigirá atenção ao xadrez tático da Arena MRV.