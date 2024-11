Filipe Luís marca seu novo Flamengo por pressionar e saber sair da pressão

O Flamengo conseguiu quatro de suas quinze recuperações de bola no campo de ataque, entre desarmes e interceptações.

Não é um abuso, mas recuperações na parte da frente do campo não são apenas aquelas em que um jogador rubro-negro fica com a bola no pé. Passe errado, lançamentos longos que se transformam em tiros de meta, saídas pela linha lateral, tudo o que incomoda a saída de jogo do adversário faz parte da capacidade de pressionar alto ou na linha média.

O Flamengo faz isso e mostrou novamente contra o Cruzeiro. Não importa se joga em casa ou como visitante. O estilo precisa ser o mesmo. Evidentemente, haverá partidas em que não se conseguirá o mesmo êxito e a preocupação imediata é repetir a capacidade de pressionar o Atlético, no domingo, final da Copa do Brasil.