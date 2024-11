Corinthians jogará de preto, o que fará Palmeiras usar branco no Dérbi

Desde 1988, o mandante tem o direito de escolha do uniforme, no Brasil. No mundo, sempre foi prioridade do dono da casa vestir-se com seu primeiro fardamento, que identifica sua marca com sua torcida e com o mundo. O Real Madrid sempre joga todo de branco no Bernabéu, exceção a um clássico com o Barcelona em que atuou de preto.

Contra o Palmeiras, o Corinthians jogou de camiseta listrada em preto e branco, em uma partida registrada dos anos 1950. Também na final do Brasileirão de 1994, mando do Palmeiras, em que os palmeirenses também puderam se vestir de verde. E no primeiro Dérbi do Allianz Parque, vencido pelo Palmeiras, com gol de Danilo. Camisa alvinegra, modelo semelhante ao do gol de Basílio contra a Ponte Preta, em 1977. Os palmeirenses com sua roupa prioritária, camisas verdes, calções brancos e meias verdes.

Quem tem escolhido jogar de preto são os jogadores do Corinthians. Com o atual uniforme número 2, em Itaquera, o Corinthians empatou com o Fortaleza por 0 x 0, estreia da nova roupa. Por vontade dos jogadores, atuaram de preto em casa nos 2 x 2 contra o Internacional e nos 5 x 2 sobre o Athletico Paranaense. Pela quarta vez como mandante no Dérbi contra o Palmeiras.