Gabigol decide e é o grande artilheiro das decisões

O gol do título brasileiro de 1980, no auge da rivalidade Flamengo x Atlético, foi marcado por Nunes. Em seis decisões entre 1980 e 1982, o velho João Danado marcou cinco vezes, duas contra o Galo, duas contra o Liverpool, uma no Jogo do Ladrilheiro, final de 1981 contra o Vasco, uma contra o Grêmio. Seis gols e dez partidas decisivas. Gabigol marcou 18 vezes em 19 decisões, ida e volta incluídas. O artilheiro das decisões do século 21 provocou o grito unissono do Maracanã: "O Gabigol voltou!"

Gabriel resume a primeira final da Copa do Brasil, vitória do Flamengo sobre o Atlético, dois gols de Gabi e um com participação direta do centroavante para o primeiro, anotado por De Arrascaeta.

O gol de Alan Kardec atenua o massacre, permite o sonho atleticano para a Arena MRV, no próximo domingo. Mas Gabigol foi o personagem, craque do jogo, participante dos três gols rubro-negros e quem quebrou o sistema de marcação individual do Atléico, por se mexer pelos dois lados do campo, não se fixar entre os zagueiros Battaglia e Junior Alonso, como era o plano de Gabriel Milito.