Violência de torcida só acabará com prisões e asfixia financeira de facções

Só as prisões seguidas e as notícias de que participantes de rixas ou homicídios seguem presos poderá diminuir a sensação de impunidade, que segue na sociedade. Se alguém da Máfia Azul estivesse preso pela emboscada de setembro de 2022, não haveria o contra-ataque da Mancha. Se ninguém da Mancha for preso, haverá o revide do revide, e assim sucessivamente.

O outro ponto é asfixiar as torcidas financeiramente. Seis meses depois da Batalha do Pacaembu, em que Márcio Gasparin foi morto com uma paulada na cabeça na Supercopa São Paulo de Juniores, a revista Placar associou um de seus repórteres (eu) à Torcida Independente. A Polícia Militar anunciava a exclusão das uniformizadas, mas elas seguiam arrecadando com taxas de inscrição e vendas de camisas e bandeiras. Os torcedores de Mancha Verde, Independente, Gaviões e Jovem sentavam-se nos mesmos lugares dos estádios, entoavam os mesmos cantos, arrecadavam o mesmo dinheiro.

Mais tarde, a Mancha Verde mudou seu nome para Mancha Alvi-Verde. Muda o CNPJ, mas não o problema. Só vai acabar com prisões e asfixia financeira