Brasileirão trocou técnicos em 31 rodadas como Inglaterra em três anos

As demissões dos técnicos Pedro Caixinha, do Bragantino, e Jair Ventura, do Juventude, levaram o número de trocas em 31 rodadas do Brasileirão a 18.

Jair Ventura e Vágner Mancini caíram do Atlético Goianiense, Cuca e Martin Varini saíram do Athletico Paranaense, António Oliveira no Corinthians, Fernando Seabra no Cruzeiro, Luis Fernando Iubel começou o campeonato no Cuiabá, que demitiu o português Petit, Tite caiu do Flamengo, Fernando Diniz do Fluminense, Eduardo Coudet do Internacional, Roger Machado decidiu sair do Juventude, que substituiu Jair Ventura por Fábio Mathias, Ramón Díaz e Alvaro Pacheco caíram no Vasco, Thiago Carpini deu seu lugar a Luis Zubeldía no São Paulo e foi assumir o posto de Léo Condé no Vitória.

Dos 20 clubes da Série A, apenas Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Bahia, Atlético Mineiro, Grêmio e Criciúma não mudaram o comando do time.