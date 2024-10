Corinthians empata com Garro mal, Memphis instável e gols de Yuri Alberto

Garro errou oito passes no jogo, o maior número de equívocos da partida, até o momento de sua substituição por Coronado.

Yuri Alberto chegou a 23 gols na temporada, goleador disparado do Corinthians no ano, nove gols a mais do que Angel Romero, que entrou aos 25 minutos do primeiro tempo no lugar de José Martínez e foi mal.

Quem jogou bem foi Carrillo, outra vez. Primeiro como terceiro homem de meio pela direita, no losango do 4-3-1-2, depois como volante pela esquerda, ao lado de Charles, no 4-2-3-1, após a saída de José Martinez, machucado.

Garro levou um drible desmoralizante, bola entre suas pernas, na jogada do segundo gol do Racing, marcado por Martinera, lateral-direito que enfrentou o Corinthians na Libertadores do ano passado, pelo Liverpool, do Uruguai.

Charles, já esgotado, chegou atrasado e não evitou o chute. A demora para trocar o volante por Alex Santana foi erro de Ramón Díaz, que não tem acertado nas alterações — nem no tempo delas, por demorar demais.

Com tudo isso, o Racing conquistou empate por 2 x 2 na Neo Química Arena, com 44 mil espectadores. As arquibancadas repletas quase gritaram o terceiro gol aos 42 do segundo tempo, mas Romero tocou por cima com o gol vazio. Depois, com Memphis aos 50, bela jogada, chute para fora.