Cruzeiro de Fernando Diniz não consegue vencer

Vida de técnico exigo sorte e visão. Fernando Diniz teve as duas coisas ao colocar o meia Mateus Vital no lugar do zagueiro Villalba, no intervalo. Sorte, porque Mateus Vital não tem tradição de decidir jogos neste ano. Marcou no clássico contra o Atlético, em abril, mas o Cruzeiro levou a virada. Visão, porque bastou Fernando Diniz colocá-lo em campo para a partida fria do primeiro tempo esquentar.

Vital sofreu falta perto da linha de fundo, lado esquerdo. A cobrança de Matheus Pereira encontrou-o do lado oposto e seu chute certeiro, o primeiro do Cruzeiro no jogo, deu o gol a Kaio Jorge no rebote.

A onda azul cruzeirense, maior média de público da Copa Sul-Americana na temporada jogou contra, por causa dos sinalizadores que se transformaram numa imensa nuvem cinza. Atrasou o início do jogo em quinze minutos e causou a paralisação por seis, quando o Cruzeiro vivia seu melhor momento.