Atlético x River Plate fazem jogo em alta tensão

Haverá lotação esgotada na parte destinada aos argentinos. Fora isso, lotação esgotada na Arena MRV, com 45 mil pessoas.

O Atlético deve repetir a formação vencedora contra o Vasco, ampliar o campo pelos lados com Scarpa à direita, Arana à esquerda, Paulinho e Hulk por dentro, possivelmente com Rubens revezando-se na ponta com o lateral-esquerdo já citado.

A imprensa argentina aposta no River Plate com três zagueiros, formação utilizada oor Marcelo Gallardo apenas no Superclássico contra o Boca Juniors. Não parece provável.

Na história, cinco confrontos, três vitórias do Atlético, um empate num amistoso em 1985, uma única vitória do River, na primeira partida disputada entre eles, em 1978 — 1 x 0, em Nuñez, gol de J.J. López.

O Atlético não é favorito para o confronto, mas é para o primeiro jogo das semifinais.