Bap planeja profissionar futebol a partir de diretor português José Boto

No início de sua trajetória no Benfica, sugeriu a contratação de Phillippe Coutinho. Foi vetado pelo então presidente Luís Filipe Vieira, que também não concordou com a compra de Osmane Dembelé, antes que fosse ao Borussia Dortmund e fizesse sucesso no Barcelona, Paris Saint-Gemain e seleção francesa.

Ederson chegou ao Benfica B em 2015, vindo do Rio Ave. Dois anos mais tarde, trocou a Luz pelo Manchester City por 40 milhões de euros. Nenhum negócio foi mais emblemático do que a compra do volante sérvio Matic, do Chelsea, por 7 milhões de euros. Dois anos mais tarde, o Chelsea recomprou-o por 25 milhões de euros.

O Flamengo trabalho muito mais com base nos olheiros profissionais (scout) em 2019 do que no segundo mandato de Rodolfo Landim. Mas Bruno Andrade, de Lisboa, informa que o presidente que agora deixa o cargo já tinha a ideia de trazer José Boto ao Brasil.

Depois de oito anos no Benfica, José Boto foi para o Shakhtar Donetsk e levou Luís Castro para ser o treinador. Na Ucrânia, contratou o zagueiro Vitão, ex-Palmeiras, hoje no Internacional, por 4 milhões de euros. Também ajudou no desenvolvimento do atacante Mudryk, vendido ao Chelsea em 2023 por 70 milhões de euros.

A questão não é o nome. É a ideia. Basear compras e vendas em observadores profissionais.

José Boto tem proximidade com Jorge Jesus, com quem trabalhou entre 2010 e 2015, no Benfica. Mas tem a decisão de manter Filipe Luís, respeitar o contrato assinado até dezembro de 2025.