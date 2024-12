Pedrinho confirma conversas e diz que Vasco não tem proposta de nova SAF

O advérbio é "ainda." Alertado sobre o debate criado sobre a nova SAF do Vasco e interessados como o grego Evangelos Marinakis, dono do Olympiakos e do Nottingham Forest. TAmbém de Andrea Radrizzani, dono da Sampdoria, ex-proprietário do Leeds United.

No entanto, o presidente Pedrinho, do Vasco, afirma categoricamente que não há proposta oficial neste momento, nem modelo a ser seguido: "Eu não vou controlar o futebol. Não existe esta hipótese."

Marinaki é o favorito, tem conversas, sim, há três possíveis compradores, mas nenhuma oferta oficial. Pedrinho salienta que precisará analisar os possíveis compradores. Podem chegar sugestões de fazer o Vasco forte e campeão. Pode haver gente interessada em revelar e vender jogadores. Pode haver investidores capazes de colocar dinheiro por um período de tempo e, depois, decidir se serão proprietários da SAF.