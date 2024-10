Paquetá não está nada bem no West Ham e na Premier League

Pouco antes, errou no gol de empate do Tottenham. Não que o gol tenha sido sua culpa, como atribuída por páginas especializadas no West Ham, como Hammers News. Entre a bola perdida pelo meia brasileiro e a finalização do sueco Kulusevski houve muita gente para interceptar o contra-ataque do Tottenham.

A vida não está fácil, as atuações são criticadas, a cabeça está a mil com a desconfiança solta a cada cartão recebido ou erro de passe. Lucas Paquetá já foi mais querido e precisa trabalhar muito para recuperar sua inegável capacidade de jogar futebol. Sua credibilidade, também.