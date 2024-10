Inter nega dívida por Maurício, admite por Wesley, mas diverge de valor

O Inter admite dever R$ 2,7 milhões pela compra de Wesley, em função dos problemas gerados pela enchente.

Não concorda com a cobrança de R$ 7 milhões, cobrada pelo proprietário da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço. O valor citado pelo dirigente mineiro é o total do débito, mas o vencimento é de R$ 2,7 milhões.

Ao mesmo tempo, o Internacional cobra 2,8 milhões de euros (R$ 17,4 milhões). O Vasco tem o grande problema da rescisão unilateral do acordo com a 777 Partners. O clube associativo assumiu o contrato da SAF, sem a capacidade financeira anunciada pela empresa norte-americana.

O Cruzeiro cobra o Internacional, que cobra o Vasco, que comprou Piton do Corinthians, que cobrou o Vasco na CBF por Piton e é cobrado pelo Cuiabá por Raniele, que tem de pagar 15% pela porcentagem de Marquinhos, quando for pago pelo Apoel, do Chipre.

A Quadrilha.

Só que na Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili que não amava ninguém.