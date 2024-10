Flamengo e Corinthians perdem quatro e dois titulares para seleções

Mas são cinco, ao todo, e o Flamengo só teve menos chamados do que o Botafogo, de sete convocações, seis titulares: Almada (Argentina), Bastos (Angola), Gatito Fernández (Paraguai), Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus (Brasil), Savarino (Venezuela).

O Corinthians, que reclamou do adiamento da Copa do Brasil e da necessidade de realizar partida decisiva contra o Athletico Paranaense desfalcado, terá três desfalques pela Data Fifa, dois atuais titulares, situação semelhante à do Flamengo: José Martínez (Venezuela), Angel Romero (Paraguai) e Felix Torres (Equador).

O venezuelano e o paraguaio têm sido frequentes nas escalações de Ramón Díaz. Felix Torres tem atuado na Copa do Brasil.

Ao todo, 44 jogadores deixarão o país durante a Data Fifa, sendo 39 da Série A e cinco da B. A lista não inclui Arana, do Atlético Mineiro, cortado da seleção brasileira por lesão.

O Santos, na Série B, tem quatro convocados. Os venezuelanos Tomás Rincón e Profeta, os bolivianos Terceros e Enzo Monteiro.