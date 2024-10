Botafogo quebra tabu, abre vantagem, e Palmeiras precisará ganhar confronto

Havia giganteca esperança da torcida do Palmeiras de assumir a liderança do Brasileirão nesta rodada, mesmo sabendo que havia dois jogos difíceis, tanto para o time de Abel Ferreira, quanto para o líder Botafogo. A expectativa não se confirmou. O Botafogo quebrou tabu de 16 anos sem vencer na Arena da Baixada e ganhou por 1 x 0, com belo gol de Igor Jesus, passe de Savarino, aos 14 minutos do primeiro tempo.

Enquanto isso, em Bragança Paulista, o Bragantino manteve outro tabu, mais curto. Abel Ferreira não venceu no Nabi Abi Chedid pelo Brasileirão. Ganhou pelo estadual. O Palmeiras teve chance de vencer, num cabeceio de López no primeiro tempo, numa finalização de Rony, aos 44 minutos do segundo tempo.

O Bragantino também foi perigoso.