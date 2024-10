A inacreditável e autoacusatória entrevista coletiva de Marcos Braz

E ligar para Tite, nada! O perfil oficial do Flamengo, no Instagram, informou às 7h35 que Tite estava demitido. Se o técnico acordou às 8 horas, ficou sabendo de sua própria demissão pela imprensa.

Cabe, em qualquer circunstância, ao empregador, informar ao seu funcionário sobre sua saída dos quadros da empresa. Não informar à mãe, ao pai, ao vizinho ou ao empresário. Todo o resto é falta de respeito e de apreço pelo profissional. Foi Marcos Braz quem disse que ligou para Gilmar Veloz e, em seguida, para Filipe Luís.

Mais do que isso. A nota oficial, no perfil oficial do Flamengo, afirmava: "Filipe Luís assume a equipe interinamente". Ao informar que o novo técnico é efetivo e terá contrato até dezembro de 2025, Marcos Braz explicou: "Enganei-me!"

Enganou-se, porque estava muito cedo.

Ninguém, na entrevista coletiva, seguiu com os questionamentos.

Já imaginou se Marcos Braz informasse, em nota no perfil oficial do Flamengo, que Tite, ou Sampaoli, ou Paulo Sousa, ou Vítor Pereira, ou Jorge Jesus.... Que algum deles havia sido contratado como interino?