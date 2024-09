Tite é demitido pela torcida. Diretoria falha no respeito outra vez

O Flamengo parece o escritório em que o funcionário será demitido no final do expediente da sexta-feira, mas trabalhará intensamente durante toda a semana, com todos, no cafezinho, cochichando: "Ele ainda está aqui?" Respeito profissional não é isso. No mundo corporativo, atualmente esse tipo de comportamento é chamado de "tóxico."

Tite caiu exatamente nas mesmas condições de Abel Braga, em 2019, o primeiro da gestão Rodolfo Landim. Abel venceu o Athletico Paranaense, em seu último jogo por 3 x 2 e foi extremamente hostilizado pelas arquibancadas. Três dias depois, pediu para sair. Com Tite, foi no dia seguinte. Foi demitido. Aconteceu aquilo que já se sabia internamento há três dias.