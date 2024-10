Estilo Filipe Luís é desenhado desde jogador e combina com o Flamengo

Filipe Luís participava de um grupo de estudos com jogadores e amigos, muito antes de ingressar no curso da CBF Academy e estudar para ter a licença A, que lhe dará condição de se sentar no banco contra o Corinthians. Do grupo, faziam parte ex-colegas em outros clubes, como o volante Tiago, com quem jogou no Atlético de Madrid.

Em 2019, logo depois de Brasil 0 x 0 Venezuela, pela Copa América, na zona de entrevistas da Fonte Nova, apresentei uma foto do 5-4-1 usado pelo venezuelano Rafael Dudamel. A pergunta era: "No Atlético de Madrid, vocês usam esse sistema e os adversários têm dificuldade para sair da marcação. Qual é o antídoto que mais os atrapalha no Atleti?".

Filipe Luís olhou, observou, mediu espaços difíceis de se medir numa fotografia apresentada no celular e disse: "Vou colocar no nosso grupo de estudos".