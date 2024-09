Todos os lados da mudança de datas da Copa do Brasil

2. Qualquer coisa diferente disso é remendo.

3. Quando o Flamengo solicita a mudança indica que não está nem ligando para o Fla-Flu e para o Brasileiro. Jogar desfalcado o clássico não tem importância. Ora, o Flamengo está nove pontos atrás do Botafogo com dois jogos a menos. No ano passado, nesta altura, o Palmeiras estava 14 pontos atrás e foi campeão. Por que o Flamengo está jogando toalha no Brasileiro?

4. Ninguém no Flamengo e no Atlético prestou atenção ao calendário quando aceitaram a semifinal da Copa do Brasil no dia seguinte à Data Fifa.