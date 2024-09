Santos vai subir... pela Anchieta, com neblina e caminhões

"As curvas da estrada de Santos" é uma canção de 1969, do álbum "Roberto Carlos." Como a rodovia dos Imigrantes só seria inaugurada sete anos depois, e apenas com a pista sul, de descida, dá para entender como a subida da serra era difícil.

Se você pretende saber quem eu sou, entre no meu carro... A descida é romântica e veloz, nas curvas da estrada. Na subuda, atrás de um congestionamento de caminhões é que você vai me conhecer.

Exata metáfora para a dificuldade do Santos na Série B. O empate com o Novorizontino, a justa impaciência da torcida, a perigosa aproximação do Sport, tudo assusta.