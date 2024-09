Caso Paquetá e Luiz Henrique evidencia a ética do 'O que é que tem?'

Não está aqui em julgamento se Paquetá e Luiz Henrique apostaram ou se decidiram se envolver em fraudes, como tomar um inocente cartão amarelo, que ajudaria seus amigos ou familiares. Não dá para saber se isto aconteceu de fato. Há investigações, nenhuma certeza.

Se os dois não são exemplo, o goleiro campeão mundial, Gianluigi Buffon, é. Em 2006, quase ficou fora da Copa do Mundo, porque a investigação do escândalo de manipulação de escalas de arbitragem na Itália, o Calciopoli, concluiu que Buffon era apostador. Ele confirmou, mas disse que só apostava em jogos fora da Itália, onde jogava, e antes da proibição imposta pelas autoridades italianas, em outubro de 2005.

Ou seja, há 19 anos jogadores são proibidos de apostar, na Itália.

Aqui, por enquanto, a novidade produz a ética do "Que que tem?"

Tem que seu nome e sua credibilidade estão em jogo. As apostas precisaram ser regulamentadas no Brasil, porque o povo aposta aqui, pelo celular, em sites do mundo todo. A Vai de Bet, por exemplo, está registrada em Curaçao. Se não tiver registro aqui, não vai gerar empregos e produzirá enorme insegurança. Regulamentada, terá de indicar representante legal e informar sempre que houve volume ilegal de apostas.

Se não for assim, um parente de jogador, ou qualquer outra pessoa, poderão apostar em qualquer site do planeta, por meio de um celular usado no Brasil. E a chance de pilantragem será ainda maior.