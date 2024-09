Quem tem medo de Luciano e quem tem medo de Zubeldía

A resposta de Luis Zubeldía à pergunta sobre as razões para colocar Luciano no banco não foi ruim. "Sugestão: não tenha medo de jogador." Antes, o técnico argentino optou por entrevistar o repórter: "Você não tiraria o Luciano?" Ainda que o jornalista tenha se sentido confortável em responder, e explicou que o camisa 10 é um jogador de personalidade, não precisaria dar ao treinador a réplica solicitada. A entrevista é com o técnico, não com o repórter.

Só era relevante, naquele contexto, saber por que o técnico optou por William Gomes em vez de Luciano, como este blog antecipou na terça-feira.

A pergunta sobre Luciano ganha importância, não por ele ser um jogador "de personalidade", eufemismo para reclamão, mas por ser o artilheiro do time no ano, com 14 gols, um a mais do que Calleri. E porque seguia na equipe, apesar de ter jogado mal as últimas partidas. Especialmente contra o Atlético, quando permaneceu em campo até o último instante, embora com péssima atuação e cansado, a ponto de cometer a falta que resultou no gol de Battaglia, do Atlético, e da eliminação do São Paulo.