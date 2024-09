Palmeiras joga leve, faz gol mais rápido do Brasileiro e cola no Botafogo

O Palmeiras descansado jogou leve. Marcou o quarto com López, anulado por impedimento, chegou de verdade ao pôquer com Estêvão, num contra-golpe, outra vez com linda articulação coletiva. De Estêvão para López, deste para Felipe Ânderson devolver e Estêvão marcar seu nono gol no Brasileirão. Ainda houve tempo para Raphael Veiga marcar, de falta, seu gol de número 50 no Allianz Parque.

Estêvão cola em Pedro, artilheiro do campeonato com 11 gols, apenas dois a mais do que a revelação palmeirense. O garoto colou em Pedro. O Palmeiras também encosta no Botafogo. A distância é de três pontos, ou seja, pode ser virada no confronto direto, marcado para o Allianz Parque, no dia 1 de dezembro. O jogo está agendado para o Allianz, apesar do espetáculo da banda Bring me the Horizon, na véspera. E terá capacidade total, com abertura do gol norte.