Comoção corintiana no aeroporto tem paixão, política e esperança misturadas

Dentro do Parque São Jorge, entende-se que a operação Memphis Depay não carrega risco e está dentro do contrato da Esportes da Sorte. Mesmo que os sócios da empresa de apostas permaneçam presos, o contrato terá de ser cumprido.

A ver.

Também não se sabe qual será o desempenho de Memphis Depay. Sabe-se que é jogador de talento, com duas Copas do Mundo e duas Eurocopas no currículo.

E ainda chega dizendo "Vai, Curintia!"

Não é um fenômeno exclusivamente corintiano. Já aconteceu, de maneiras diversas, com Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, com Borja no Palmeiras, com Ronaldo no Corinthians, com Luís Fabiano no São Paulo. Nem todas com sucesso garantido.

A novidade da quarta-feira de manhã, no entanto, é a torcida do Corinthians. Parte foi a Guarulhos pela política, pelo apoio ao presidente. Parte foi por paixão. Parte foi por ser absolutamente crédulo e ingênuo. Parte por acreditar no talento de um jogador de Copa do Mundo e Champions League. Tudo misturado e gritando "Vai, Curintia!"