Brasil leva olé do Paraguai em péssima atuação e fim de sequência invicta

Ou a derrota para Honduras, na Copa América, de 2001.

Está ruim!

A seleção começou o jogo com mais de 80% de posse de bola e imensa dificuldade para criar situações de gol. A ponto de o Paraguai ter marcado no primeiro chute a gol, erro de Bruno Guimarães, que deu o bote errado, permitiu o drible e assistiu ao chute de fora da área de Diego Gómez, companheiro de Messi no Inter Miami.

O ataque do Real Madrid foi inoperante. Sem meio-de-campo, o Brasil trocava passes e deixava Vinicius longe do gol pela esquerda, Rodrygo, longe do gol pela direita, e Endrick, abandonado à função de centroavante, entre os zagueiros.

No intervalo, Dorival Júnior trocou Endrick e Bruno Guimarães, ambos mal, por Luiz Henrique e João Pedro. Encorpou um pouco o meio, mas não serviu para criar oportunidades.

A seleção foi inofensiva e perdeu pela quarta vez nestas eliminatórias. A pior campanha, exceto pelas seis derrotas nas eliminatórias para 2002, quando o Brasil foi dirigido por quatro treinadores — Luxemburgo, Candinho, Leão e Felipão.