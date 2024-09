A coincidência necessária para a seleção brasileira de Dorival Júnior

Há 23 anos, o Brasil estava no limite de cair para a repescagem, na classificação das eliminatórias para a Copa de 2002. Havia sido eliminada nas quartas de final da Copa América e Felipão resolveu levar o time para treinar no CT do Caju, do Athletico, em Curitiba.

Se você eventualmente não sabe, o centro de treinamento do Athletico tem esse nome em homenagem a Alfredo Gottardi, o Caju, goleiro athleticano titular da seleção no Campeonato Sul-americano de 1942.

No CT do Caju, Felipão descobriu Kléberson, protagonista de goleada de 4 a 0 sobre o Flamengo, enquanto a seleção se preparava no Caju para enfrentar o Paraguai.