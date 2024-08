Botafogo cria maior crise da era Tite e será favorito no Allianz Parque

É estranho ver o Flamengo com menos posse de bola do que o adversário. Foi assim muito tempo contra o Botafogo.

Não ganhava duas vezes seguidas sobre o rubro-negro desde 2014 e 2015, Brasileirão mais Carioca. Não vencia duas vezes no mesmo torneio desde o Carioca de 2010.

Mais do que isso, vai se discutir Tite e seu discurso do calendário. Se é tão duro, por que escalar De Arrascaeta e vê-lo sair de campo aos 7 minutos com lesão muscular. Ah, claro, porque a comunidade rubro-negra cobra time titular sempre, espetáculo sempre, brilho sempre.

Quem tem isso hoje é o Botafogo. Não é o Flamengo de Tite.