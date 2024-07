Palmeiras de Abel Ferreira vive trauma no Maracanã antes de decisões no Rio

Desde então, são 13 visitas, com 8 derrotas e cinco empates. Dividido por adversários, o Flamengo ganhou três e empatou duas vezes, o Fluminense venceu cinco e dois empates, e houve também uma igualdade com o Vasco por 2 x 2, na primeira rodada do Brasileirão de 2023.

Neste mesmo período de sete temporadas, o Corinthians também não venceu rubro-negros e tricolores, mas o São Paulo venceu o Flamengo quatro vezes e outras duas o Fluminense.

O curioso é que, antes deste jejum de 13 visitas, o Palmeiras tinha retrospecto favorável no Maracanã. Pelo Brasileirão unificado, foram 27 vitórias, 26 empates e 29 derrotas. Ou seja, até o gol de Egídio de 2017, eram 27 triunfos, 21 empates e 21 derrotas.

Nas próximas três semanas, o Palmeiras visitará o Maracanã mais duas vezes, para enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. Também visitará o Botafogo no Nílton Santos, pela Libertadores. No Maraca, o alviverde não vence o rubro-negro desde 2015.