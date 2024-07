Gol no fim deixa primeiro turno indefinido entre Flamengo e Botafogo

O difícil jogo do Flamengo poderia ter encaminhado o título do primeiro turno para o Botafogo, que seria o vencedor da primeira metade com o empate por 2 x 2 com o São Paulo, no Morumbis.

Mas o gol de Carlinhos, aos 45 minutos da segunda etapa, dá ainda ao rubro-negro a chance de ter a melhor campanha desta etapa do Brasileirão, se ganhar o jogo atrasado contra o Internacional, ainda sem data definida.

Dos 21 campeonatos por pontos corridos, 15 tiveram o campeão do primeiro turno como vencedor também no final. Apenas o Grêmio (2008), Internacional (2009), Atlético Mineiro (2012), São Paulo (2018 e 2020) e Botafogo (2023) tiveram o melhor desempenho na primeira metade e terminaram sem o troféu.