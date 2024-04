São Paulo não se posiciona e abandona Carpini de modo constrangedor

Importa pouco o fato de o presidente Julio Casares ter viajado no banco ao lado de Thiago Carpini no voo que levou o São Paulo ao Rio de Janeiro, para a derrota por 2 x 1 para o Flamengo. Depois da partida, a demora e o silêncio dos dirigente, que procuram por novo treinador, deixou o treinador jogado aos leões. Respondeu com expressão abatida, voz baixa, como o funcionário que chega à repartição com todos os colegas sabendo que será desmitido no final do expediente de sexta-feira e precisa cumprir horário até o chefe chamar para oficializar o que todos já sabem nos corredores.

Não importa se a maior parte da torcida entende que Carpini tem de sair. Respeitar é verbo intransitivo, ou deveria ser. No Brasil, não é. Já se viu Paulo Sousa dando treino em Atibaia com o país inteiro sabendo que iria para o mercado minutos depois.

A noite de quarta-feira também foi constrangedora pela informação, depois desmentida, de que o espanhol Rafa Benítez poderá ser o substituto de Carpini. Ora, logo o treinador com quem James Rodriguez mais teve problemas, no Everton, da Inglaterra? A diretoria se apressou em desmentir, mas por que vazou uma informação sobre um claro desafeto do jogador que representan o maior investimento são-paulino: