Fred Luz assina contrato e será CEO do Corinthians até fim de gestão Melo

A polêmica envolvendo a contratação do CEO Fred Luz acabou.

Mesmo tendo sido apresentado antes do contrato assinado e de ter afirmado, corretamente, que o acordo é com a consultoria Alvarez & Marsall, Fred Luiz agora assina seu acordo e será o CEO do Corinthians até o final da gestão de Augusto Melo.

Ou seja, até o final de 2026, exceto em caso de mudança estatutária ou pedido de impeachment.